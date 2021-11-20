تبدأ الآن وحتى صباح الأحد..محافظ كفر الشيخ يحذر من موجة أمطار جديدة|فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعرضت اليوم لأمطار غزيرة ومتوسطة.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "موجة أخري من الأمطار ستبدأ الآن وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية"، مشيرا إلى أن المحافظة تعرضت عبر منافذها على السواحل الشمالية لموجة عنيفة من الطقس السيء، وهو ما يتفق مع ما توقعته الأرصاد.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة غدا؛ بعد معرفة توقعات الأرصاد لطقس الأحد.

وأوضح أن الأمطار هطلت على محافظة كفر الشيخ منذ الصباح الباكر والتي تراوحت ما بين غزيرة شمالا، وصولاً إلى كثافة متوسطة للأمطار في وسط الإقليم.

وأشار إلى أن المحافظة تعرضت لموجتين، الأولى بدأت باكرا، وانتهت في العاشرة صباحا، أعقبتها موجة ثانية من الأمطار بساعتين، واستمرت حتى عصر اليوم، لافتا إلى أن توقعات الأرصاد تؤكد أن موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة الآن وستستمر حتى صباح الغد.

