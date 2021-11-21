ما لا تعرفه  عن حسابات التوفير المقدمة من البنك الزراعي المصري |خدمات

يقدم البنك الزراعي المصري مجموعة متنوعة ومتميزة من حسابات التوفير بخصائص ومدد مختلفة لتتناسب مع تفضيلات العملاء، وبحد أدنى 100 جنيه، وبسعر عائد تنافسي يصل إلى 7% سنوات
يقدم البنك الزراعي حسابات التوفير بأسعار فائدة تنافسية وتتنوع وفقًا للمبلغ المودع بالحساب ودورية صرف العائد كالتالي:
حساب التوفير العادي
الحد الأدنى لفتح حساب: 100 جنيه.
الفائدة: 7%.
دورية الصرف: ربع سنوي.
دفتر توفير المعاش من البنك الزراعي
الحد الأدنى لفتح حساب: 1000 جنيه.
الفائدة: 7%.
دورية الصرف: شهري.
حساب توفير القصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه.
الفائدة: 7% سنويًا.
دورية صرف العائد: ربع سنوي.