الكشف عن مميزات سلسلة شاومي الأسطورية Xiaomi Mix 5 وموعد إطلاقها

كشفت بعض التقارير تفاصيل أحدث إصدارات سلسلة شاومي Xiaomi Mix القادمة، والتي كان آخرها الهاتف الرائد الذي أعلنت عنه العلامة التجارية الصينية في شهر أغسطس الماضي، تحت اسم Xiaomi Mix 4، والذي يمتاز بدعم تقنية شحن خارقة ١٢٠ وات.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ستحصل سلسلة Xiaomi Mix 5 القادمة من شاومي، على بعض أفضل المواصفات والامكانيات المتاحة للهواتف الذكية حاليا، حيث من المتوقع أن تأتي التشكيلة الرائدة مع معالج كوالكوم Snapdragon 888+، وهيكل مصنوع من السيراميك.

مميزات سلسلة شاومي Xiaomi Mix 5

من المتوقع أن تأتي هواتف شاومي Xiaomi Mix 5، مع جيل جديد من ماسح بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة، مع تقنية الجيل الثالث من كاميرا السليفي المخفية أسفل الشاشة، حيث ستمتاز الهواتف الرائدة بكاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل.

وتبعا للمعلومات، سيقدم هاتف Xiaomi Mix 5، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، عبارة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 48 ميجابكسل، يدعمان تقنية التقريب البصري يصل إلى 5x، والتقريب الرقمي 120x.

و ستحتوي سلسلة شاومي الرائدة Xiaomi Mix 5، على شاشة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث مرتفع، ووفقا للشائعات من المحتمل أن تحصل التشكيلة القادمة على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت على غرار الاصدار الحالي للشركة.

وسيمتاز هاتف Xiaomi Mix 5، بتقنية شحن خارقة، حيث من المتوقع أن يدعم أحدث تقنيات الشحن الخارقة من شاومي بقدرة ١٢٠ وات، مع مكبرات صوت استريو، وسيعمل الهاتف الذي من المتوقع الاعلان عنه في شهر مار المقبل بنظام التشغيل أندرويد ١٢.

ويشار إلى أن شاومي تعتزم إطلاق إصدار آخر خلال العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن هاتف Xiaomi 12 ، سيأتي مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.28 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا وتقنية HDR10 ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وسيعمل هاتف Xiaomi 12 ، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وسيوفر الهاتف الذكي اعدادات كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.