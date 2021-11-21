الكشف على 1554 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية بمركز فارسكور في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط ، إنه جرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1554 مواطنا بالقافلة الطبية التي نفذتها المديرية بقرية "الغوابين" التابعة لمركز فارسكور خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف مدير مديرية الصحة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم تحويل 25 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ5 حالات، فضلاً عن إجراء 621 تحليلا معمليا، والكشف بالأشعة على 52 حالة، والسونار على 70 حالة، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأكد أن مديرية الصحة بدمياط تواصل جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً؛ للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، والتي تشمل جميع التخصصات الطبية فضلا عن معمل لتحاليل الدم.