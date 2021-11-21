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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة المنيا تنظم ورشة عم لتدريب الأطباء على منظومة الاختبارات الإلكترونية

تدريب الأطباء على
تدريب الأطباء على منظومة الاختبارات الإلكترونية

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، ورشة عمل متخصصة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي بكليات: "الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض"، والمستهدف بها تنفيذ الأسبقية الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية، للتدريب على كيفية إدخال بنوك الأسئلة على نظام الاختبارات الإلكترونية، وربط كل سؤال بمخرجات التعلم، بناءً على مستوى الصعوبة لكل سؤال.

كما تم عقد تدريب عملي لمديري النظام لشرح كيفية تكوين الاختبار بالشكل النهائي.

قام بالتدريب مهندسون من الشركة المُنفذة لمنظومة الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور 150 متدرب من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات القطاع الطبي.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على أهمية رفع الوعي المهني، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باستخدام بنوك الأسئلة لجميع المقررات الدراسية، بما يعكس مدى اهتمام الجامعة في تحقيق معايير الكفاءة والجودة والشفافية في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، ويضمن تطبيق أحدث الطرق لقياس مخرجات التعليم المستهدفة وفقاً لمعايير عالمية معترف بها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اختبارات تجريبية بعد تحميل بنوك الأسئلة على النظام، تمهيدًا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام لجميع كليات القطاع الطبي

حضر الورشه عدد من العمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد مكرم محمد زكي، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور احمد سمير مدير وحدة الاختبارات الالكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير الوحدة، والدكتور ياسر ماهر مدير وحدة البوابة الإلكترونية، والدكتورة أسماء عبد الحميد مدير مركز القياس والتقويم الجامعي.

جامعه المصرية الجامعات المصرية تكنولوجيا المعلومات الاختبارات الالكترونية جامعة المنيا هيئه التدريس الإلكترونية مكرم محمد لشئون التعليم والطلاب

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