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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة بورسعيد تواصل الاستعدادات المكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ

صدى البلد

أكد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضصح   أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي .

 وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها ، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

محافظ بورسعيد: الدفع بالمعدات والأطقم الفنية للتعامل السريع مع الأمطار

وأوضح محافظ  بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار  24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة  التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و  استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .

بورسعيد محافظ بورسعيد المتابعة الميدانية حالة الطقس الاحوال الجوية التدخل السريع اللواء عادل الغضبان

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