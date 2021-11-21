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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد بدران: قطاع الآثار يشهد اهتماماً غير مسبوق من قبل الدولة |فيديو

إهتمام الدولة بقطاع
إهتمام الدولة بقطاع الآثار

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن قطاع الاثار يشهد خلال الـ ٧ سنوات الماضية اهتماما غير مسبوق من قبل الدولة المصرية .

 

و أضاف بدران خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على قناة" dmc"، أن محافظة الأقصر طبقا للتصنيف العالمي فإنها المقصد السياحي الأول فى العالم معقبا الأقصر متحف مفتوح.


و أوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنه  بدأ الكشف عن مشروع طريق الكباش منذ عام ١٩٤٩، منوها إلى أن الدولة عملت على استعادة الطريق لأبهى صوره بعدما كان مغطى بالطين .


و أكد أن منطقة الاهرامات كانت فى حالة لا يرثى لها من عدم تنظيم الدخول و الباعة الجائلين و لكنه يتم تطوير المنطقة بالكامل.


تابع:"تم عمل مدخل جديد للاهرامات عند طريق الفيوم و حدائق الاهرام و الذى يتسع ل٥٠٠٠ أتوبيس و هناك ايضا مكان لعرض الأفلام الوثائقية عن الاهرامات" .


أشادت عالمة الآثار الألمانية الدكتورة أنجريد لاوبه، بما تنفذه مصر حاليا من مشروعات كبرى وهامة للحفاظ على ثرواتها الأثرية والتاريخية.


وقالت عالمة الآثار والأكاديمية الألمانية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، خلال مشاركتها في فعاليات أيام التراث السكندري - إن مصر بالفعل افتتحت وتعمل على إنشاء مشروعات عملاقة للحفاظ على التراث والآثار العظيمة التي تمتلكها، والتي تظل إرثا للأجيال المقبلة.


ووصفت عالمة الآثار الحضارة المصرية بالعظيمة، مؤكدة أن الحضارة المصرية طورت العالم منذ قديم الزمان وتبعها العالم، مشيرة إلى أن مصر تمتلك حضارة وآثار فريدة ومتنوعة تتواجد في كل مكان في البلاد.


وتبعت: "لقد زرت الفيوم والمنيا والأقصر وإدفو والإسكندرية، وأبهرني ما وجدته من في كل المواقع من آثار وتاريخ متنوع وفريد بما يؤكد ثراء وعظمة الحضارة المصرية"، داعية العالم إلى زيارة مصر والتمتع بآثارها التي تجسد حضارة عالمية فريدة.

كما أكدت أن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بأنه سيكون حدثا هاما للغاية، لافتة إلى أن المتحف يضم آثارا فريدة ويمثل دعوة لكافة السياح لزيارة الإسكندرية.


كما كشفت أنها تقوم حاليا بإعداد كتاب حول "عامود السواري" سينشر خلال العام المقبل 2022 وقد بدأت العمل عليه منذ مطلع العام الحالي، وهو يمثل توثيقا لما يضمه هذا الموقع الأثري الهام .

محافظة الاقصر الحضارة المصرية طريق الكباش منطقة الاهرامات قطاع الآثار

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