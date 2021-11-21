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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيئة الأرصاد: استمرار حالة الطقس غير المستقرة.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة| فيديو

الأحوال الجوية اليوم
الأحوال الجوية اليوم

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية نوهت عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من أمس السبت ، والتي تستمر إلى نهاية اليوم الأحد.

 

وأضاف شاهين ، خلال مداخلة هاتفية مع أخبار dmc، أن فرصة تكون الأمطار اليوم متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.


وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة اليوم ستشهد سقوط أمطار خفيفة وتمتد الى محافظات شمال الصعيد.

 

وتشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم الاحد، استمرار أجواء غير مستقرة، على البلاد الذي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 

مناطق الأمطار
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بمناطق (مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش) تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

 

ويشهد طقس اليوم، أيضا، استمرار فرص الأمطار خفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء (رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين)  على فترات متقطعة.

 

فيما تكون الأمطار خفيفة خلال طقس اليوم، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

السواحل الشمالية احوال الجو سقوط امطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة اليوم

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