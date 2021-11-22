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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 97% نسبة توطين الوظائف القيادية في موانئ وجمارك دبي

مؤسسة الموانئ والجمارك
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي

تمكنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، من توطين 97% من الوظائف القيادية لديها.

ووقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع "دي بي ورلد" تهدف إلى دعم وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وذلك من خلال برنامج "طموحي" للتدريب المهني الخاص بـ"دي بي ورلد" وذلك في إطار دعم سياسات التوطين التي تتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة.

وتم توقيع المذكرة بحضور عبدالله أحمد بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حيث وقعها من جانب المؤسسة عبدالله الكوهجي مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والقانونية ومن جانب "دي بي ورلد" نبيل قائد مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية.

و أكّد أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أنَّ مذكرة التفاهم مع "دي بي ورلد" تعبر عن حرص والتزام المؤسسة بدعم جهود التوطين وإيمانها التام بأهمية تضافر الجهود لتمكين وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير الوظائف المناسبة لها في سوق العمل مشيراً إلى أن المؤسسة، وفي إطار حرصها والتزامها بدعم سياسات التوطين التي تتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة، استطاعت توطين 97% من الوظائف القيادية لديها.

ونوه بأن المؤسسة تنتهج خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين عبر الحرص على توظيف وتدريب وتأهيل الكفاءات المواطنة الشابة والمتميزة.

وأشاد بن سليّم بالبرنامج التدريبي "طموحي" الذي وصفه بأنه نموذجاً فريداً في دعم التوطين بالاعتماد على تكامل الأدوار.. مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين وجميع القائمين والمشاركين في مثل هذه البرامج الداعمة للاستثمار في العنصر البشري المواطن كونها تشكّل خطوة هامة ورائدة لزيادة فرص توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين الأمر الذي يعزز دور ومساهمة أبناء الوطن في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات الرئيسة في الدولة.

 

وكشف أن المؤسسة شهدت إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل خلال منصتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2021" واستقبلت ما يقارب 6900 سيرة ذاتية من مختلف الفئات المواطنة منهم شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة مؤكداً أن المؤسسة حريصة على توظيف وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية وخلق الفرص المناسبة لهم وتعزيز بيئة عمل مثالية للارتقاء بهم ليسهموا في دعم مسيرة التطور والنمو الاقتصادي في الإمارة.

دبي الموانئ الجمارك المنطقة الحرة موظف

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