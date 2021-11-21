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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يؤكد ضرورة عودة السودان إلى الأسرة الإفريقية

الفريق أول عبد الفتاح
الفريق أول عبد الفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على ضرورة عودة السودان إلى الأسرة الأفريقية وإزالة اللبس حول تطورات الفترة الأخيرة في السودان.

وقال البرهان، خلال لقاء مع وزير خارجية الكونغو، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كريستوف لوتوندولا، إن الاتفاق السياسي اليوم تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي.

ورحب الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، بالاتفاق السياسي في السودان الذي أبرمه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان له إن الاتفاق السياسي في السودان يعتبر خطوة مهمة نحو استقرار الأوضاع في البلاد.

وقال البرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في القصر الجمهوري، إن الاتفاق "تأسيسا جديدا للمرحلة الانتقالية".

وأضاف "نحافظ على عهدنا للشعب السوداني بإكمال المسار الانتقالي حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة".

كما أثنى البرهان على دور حمدوك من أجل الوصول إلى توافق بين الفصيلين المدني والعسكري خلال الفترة الأخيرة.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ورئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وشمل الاتفاق أيضا أن تكون "الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية"، مع التشديد على أن "تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وشملت نصوص الاتفاق أيضا "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"،  إضافة إلى "التأكيد على بناء جيش قومي موحد".

السودان البرهان حمدوك الاتفاق السياسي الاتحاد الافريقي

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