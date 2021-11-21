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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في عيادات كفر الزيات الخاصة

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر  وإدارة الصيدلة من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات، بها  العديد من الأدوية غير المصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة جاء ذلك بتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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كما وجة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مشتركه من العلاج الحر  والصيدلة وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لهم عن عيادة مرخصة للكشف الظاهرى فقط ، يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة  وتم تحرير محضر بالواقعة .

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قاد الحملة الدكتور  بيشوي سامي ( علاج حر المديرية)  الدكتور أحمد الشيخ ( علاج حر المديرية)  الدكتور محمد نصر ( علاج حر المديرية)  الدكتور  محمد صلاح( علاج حر كفر الزيات)  الدكتور عبد القوي غلوش (تفتيش صيدلة)

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