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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة من نائب مجلس السيادة السوداني إلى شعبه

حميدتي
حميدتي

بارك نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، للشعب السوداني على توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة.

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عودة حمدوك لمنصبه.. اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان.. ما أبرز بنوده؟

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وقال حميدتي: "نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة".

وأضاف: "مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالةـ وندعو شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا وصولاً للتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات".

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأطراف في السودان على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية على مسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.

وكتب بلينكن في تغريدات على تويتر: "لقد شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ، واستئناف التنسيق".

وأضاف: "أحث جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية على مسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان".

وتابع: "كما أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
 

وزير الخارجية الامريكي مجلس السيادة السوداني السودان رئيس مجلس السيادة السوداني انتوني بلينكن عبدالله حمدوك

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