حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين2 11/2 /2021 .





برج الحمل



مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة



برج الثور

عاطفيا وعائليا: اهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح، فقط انتبه لحقوقك



برج الجوزاء

مهنيا وماليا: قد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم



برج السرطان



مهنيا واجتماعيا: الطريق أمامك للصعود والتقدم.

عاطفيا: اليوم تبدو مبادرا وساحرا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان



برج الاسد

عاطفيا وعائليا: برجك يدفعانك لاسترجاع ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبرات الماضي.

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت



برج العذراء

مهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء



برج الميزان



مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

عائليا وعاطفيا: كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك



برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائد



برج القوس

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

مهنيا وماليا .. تعرف الوقت المثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة



برج الجدي

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك



برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه





برج الحوت



عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.