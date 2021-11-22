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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين2 11/2 /2021 .
 


برج الحمل


مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة


برج الثور

 

عاطفيا وعائليا: اهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح، فقط انتبه لحقوقك


برج الجوزاء

مهنيا وماليا: قد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم


برج السرطان


مهنيا واجتماعيا:  الطريق أمامك للصعود والتقدم.
عاطفيا: اليوم تبدو مبادرا وساحرا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان


برج الاسد

عاطفيا وعائليا: برجك يدفعانك لاسترجاع ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبرات الماضي.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت
 

برج العذراء

مهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.
عاطفيا واجتماعيا: حاول الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء


برج الميزان


مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك


برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائد


برج القوس

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.
مهنيا وماليا .. تعرف الوقت المثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة
 
برج الجدي

 

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك


برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه
 


برج الحوت


 عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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