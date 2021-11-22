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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستضيف وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ليفربول الشهر المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، استضافة بلادها لقمة وزراء الخارجية والتنمية من دول مجموعة الدول الصناعية السبع، في ليفربول، الشهر المقبل.


وعبَّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- عن أملها في أن يسفر الحدث -الذي من المقرر أن يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر- عن بناء "شبكة عالمية من الحرية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية والمشروعات".


واعتبرت تروس أن "اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في ليفربول الشهر المقبل فرصة رائعة لعرض المدينة على العالم، وتسليط الضوء على أفضل ما في الثقافة البريطانية، والتجارة والإبداع".


وأضافت: "سأستضيف أصدقاءنا وشركاءنا لمناقشة كيفية بناء علاقات اقتصادية وتكنولوجية وأمنية أوثق على الصعيد العالمي وتقديمها للشعب البريطاني".


وأشارت تروس أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تناقش المجموعة عددًا من القضايا العالمية والتي تشمل: كيفية تحقيق مرونة اقتصادية بعد جائحة "كورونا" والصحة العالمية وحقوق الإنسان.


ومن المقرر أن يحضر القمة ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا للمرة الأولى.
 

وزارة الخارجية البريطانية بريطانيا ليفربول

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