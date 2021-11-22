تسريبات تكشف إمكانات جبارة لهواتف شاومي للألعاب Redmi K50

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات هواتف Redmi K50 التي ستطلقها شركة شاومي الصينية، تحت علامتها الفرعية، ريدمي Redmi ، حي ستكون الهواتف مخصصة للألعاب وستحصل على مواصفات مميزة للغاية، ترقى إلى مواصفات الهواتف من الفئة الرائدة، حيث ستأتي الهواتف بشاشة كبيرة من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع إمكانات كبيرة في البطارية والأداء .



وبحسب موقع Gizmochina التقني فإن هواتف الألعاب Redmi K50 ستكون عبارة عن هاتفين أحدهما للإصدار العادى Redmi K50 والآخر إصدارا مميزا Redmi K50 Pro وسيأتى بأحدث معالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 898 .

وستأتي هواتف الألعاب Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K .



كما ستقدم هواتف الألعاب Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل ، و كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1 ، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.





وستحتوى هواتف الألعاب Redmi K50 القادمة من ريدمي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، كما يتم شحن البطارية فى أقل من 40 دقيقة.



وسعتمل هواتف الألعاب Redmi K50 بمعالج قوى من شركة كوالكوم الامريكية من نوع Snapdragon 870 و معالج Snapdragon 898 للهاتف ذو الإصدار المتميز ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 8و6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد 12.