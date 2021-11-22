أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.62 جنيه، والبيع 17.772 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.0014 جنيه، والبيع 21.1813 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3558 جنيه، والبيع 12.4584 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3693 جنيه، والبيع 2.3896 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7497 جنيه، والبيع 1.7669 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7456 جنيه، والبيع 1.7616 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8154 جنيه، والبيع 16.974 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6941 جنيه، والبيع 13.8167 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3046 جنيه، والبيع 11.4194 جنيه.