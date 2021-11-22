نوستالجيا.. زى النهارده| الأهلي يتعادل مع المصري محليا ويهزم بطل نيجيريا فى نهائى إفريقيا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر عام 1981 مع نظيره المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما علي ستاد بورسعيد في ختام الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

علي حسني تقدم لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الثانية عشر علي يمين اكرامي و محمود الخطيب أدرك التعادل للأحمر في الدقيقة التاسعة و العشرين من كره عرضيه لخالد جاد الله أودعها بكعبه علي يسار عادل عبد المنعم حارس مرمي المصري.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الجمعة الموافق 22 نوڤمبر عام 1985 فوزا علي ليفنتس يونايتد بطل نيجيريا بهدفين نظيفين أمام 60 ألف متفرج احتشدوا باستاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لبطولة أبطال الكئوس.

الهدفان في الشوط الثاني سجلهما مجدي عبد الغني و زكريا ناصف في الدقيقتين 28 و 31.

ليقترب النادى الأهلى حامل اللقب من الاحتفاظ بلقبه الاول للأندية أبطال الكؤوس.

اضيئت الانوار فأحرز الأهلي هدفيه في إشارة إلي قيام مسئولي الاستاد بإضاءة الانوار الكاشفة قبل إحراز الهدفين مباشرة.

جاء تشكيل المارد الأحمر على النحو التالي:

ثابت البطل فى حراسة المرمى

حمدي أبو راضي ومحمود صالح ومجدي عبد الغني وربيع ياسين وعلاء ميهوب وخالد جاد الله ومحمد عامر ومصطفى عبده ومحمود الخطيب وطاهر أبو زيد.