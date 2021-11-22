تنمية الصعيد: نستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 بناء على توجيهات الرئيس.. فيديو

قال اللواء شريف صالح ، رئيس هيئة تنمية الصعيد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير حياة كريمة وأمنة ومستقرة لأهالي محافظات الصعيد ، متابعا: " التنمية تتضمن توفير فرص عمل للشباب في إطار الاهتمام الكبير بالتنمية " .

وأوضح اللواء شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن هيئة تنمية الصعيد تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لأهالي الصعيد في ظل رؤية مصر 2030 .

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الصعيد يمثل 60% من مساحة مصر، و 35% من تعداد سكان مصر ، ويمتلك حجما كبيرا من الثروات وأهم ثروة هي شباب الصعيد.

وأردف " صالح " أن التوجيهات الرئاسية تسعى لتحقيق الخير والأمن لأهالي الصعيد، وتنفيذ مشروعات تنموية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.

وتابع: نستهدف تنفيذ مشروعات بالصعيد تحقق نسبة عالية من التشغيل وتعوض بعائد تنموي كبير على أهالي الصعيد.