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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا في نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 22- 11- 2021

الليرة تواصل الانهيار.. الدولار يقفز لـ 10 أضعاف العملة التركية


وسجل أقل سعر لـ الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي و الإسكندرية" .


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التنمي الصناعية، أبوظبي الأول، HSBC، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني NBK، عودة، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".


أعلي سعر لـ الدولار


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي".

 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر البنك المركزي

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