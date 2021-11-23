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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمين في "التخابر مع داعش"

أرشيفية
أرشيفية

تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

 

وتضم القضية معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية".

 

واتهمت النيابة العامة، المتهمين الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر “داعش”، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

 

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر مع داعش، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية "داعش".

الدائرة الأولى إرهاب محكمة أمن الدولة طوارئ مجمع محاكم طرة محاكمة 8 متهمين التخابر مع داعش

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