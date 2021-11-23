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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تلقي القبض على أكثر من 50 عنصرا بحماس.. فيديو

القبض على عناصر بحماس
القبض على عناصر بحماس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إعلان أجهزة الأمن الإسرائيلية  إنها فككت في الأسابيع الأخيرة خلية مكونة من أكثر من 50 عنصرا من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، كانت تحضر لشن هجمات ضد إسرائيل.

وجاء بيان جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" بعد يوم من هجوم شنه أحد عناصر حماس في القدس الشرقية المحتلة أودى بحياة إسرائيلي وجرح ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان. وتم إطلاق النار على المهاجم الذي اعلنت إسرائيل مقتله.

وقال "شين بيت" في بيانه إنه خلال الأسابيع الأخيرة تم اعتقال ما يزيد عن 50 عنصرًا تابعًا لحركة حماس في أنحاء الضفة الغربية المحتلة "كانوا متورطين في إنشاء البنية التحتية الإرهابية".

 

 ضبط أموال ووسائل قتالية

وأضاف "وتم ضبط أموال ووسائل قتالية وقطع سلاح ومعدات لازمة لتركيب العبوات الناسفة"، مؤكدا "كانت هذه الخلية تستعد لتنفيذ هجمات في القدس والضفة الغربية وإسرائيل".

 

هجمات هجوم البنية التحتية القدس إسرائيل

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