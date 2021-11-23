جاء من الدقهلية لمؤازرة الأهلي.. الطفل هشام علاء مصاب بالسرطان: حققت حلمي.. فيديو

شهد إستاد غزل المحلة بمحافظة الغربية مشاركة الطفل هشام علاء محمود في أوائل العقد الثاني من العمر في حضور فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي نادي غزل المحلة والأهلي والتي انتهت بالفوز الثاني للأهلي بنتيجة 3_2 علي الرغم من إعاقته وإصابته بالسرطان وحرصه على السفر من محافظة الدقهلية لتحقيق حلم مؤازرة الشياطين الحمر.



من جانبه أضاف الطفل هشام علاء 11 سنة بقوله " انا طالب بالصف السادس الابتدائي وحرصت علي الخروج خلال فترة علاجي بالمركز الأورام بالمنصورة علي الحضور إلي استاد المحلة للتشجيع النادي الأهلي وبتمني فوزه علي فريق غزل المحلة وربنا حقق حلم الانتصار وحصد ثلاث نقاط" .

وأشار الطفل المصاب بالسرطان أنه يجد في تشجيعه للمباريات كرة القدم حاله من السعادة والترويح عن نفس وربنا يعافينا عشان أحقق حلمي واكون قادر علي لعب كرة القدم خلال الفترة المقبلة .



في المقابل أفادت منسقة مركز أورام المنصورة"و.ن" انها حرصت علي اصطحاب الطفل "هشام " بناء علي رغبته بعدما تعرض للإصابة بالوباء اللعين مشيرة بقولها " نسقت مع مسئولي نادي غزل المحلة ورحلوا بحضوره للملعب استاد كرة القدم وشكرا لمن رحب بوجود ابننا وحضوره الفاعليات المباراة سعيا في تحقيق حلمه وربنا يشفيه ويعافيه يارب العالمين " .



واختتمت منسقة مركز أورام جامعة المنصورة أن الطفل هشام علاء حضر برفقه والدته متحديا كل الصعاب والآلام التي تلاحقه يوميا من أجل إسعاد نفسه بتشجيعه النادي الأهلي أبطال أفريقيا" .



وكانت مديرية أمن الغربية حاله الاستنفار الأمني للتأمين فعاليات مباريات كرة القدم بين فريق نادي غزل المحلة والنادي الأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بمدرعات ودوريات الشرطة الثابتة والمتنقلة بمحيط ستاد المحلة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الهامه بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي أهم لقاءات الجولة لما تتمتع به من طبيعة خاصة بين الفريقين نظراً لعدم نجاح الاهلي في الفوز علي غزل المحلة بملعبه منذ نحو 13 عام بنتيجة 1-0 في فبراير 2008م .

كما احتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز، أقرب ملاحقيه، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحده عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن حاله من التنافس بين جماهير غزل المحلة والأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس قد انتشرت الدعوات بالذهاب وتشجيع فريقهم داخل الاستاد فضلا عن إطلاق دعوات نبذ العنف والنشر الوعي بالتحلي بالروح الرياضية بين الجماهير قبل وأثناء وعقب انتهاء مباراة كرة القدم بين الفريقين .