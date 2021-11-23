تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

كشف الفنان حسن أبو الروس عن موعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه بعد أن تم تأجيل الموعد من أول أمس الأحد .

وقال حسن أبو الروس :" النقابة ستقوم بالتحقيق معي اليوم الثلاثاء ظهر اليوم ؛ حيث تم تأجيل الموعد بسبب الأحوال الجوية ".

تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس

قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس حيث كان من المقرر أن يقام الاحد الماضي بمقر نقابة الموسيقيين.

وقال علاء عامر المستشار القانونى للنقابة فى تصريح خاص، أن مجلس النقابة قرر تأجيل التحقيق مع حسن أبو الروس بسبب ظروف الطقس الحالية حيث كان من المقرر أن يقام اليوم ولكن تم تأجيله وسيتم الإعلان عن موعد التحقيق الجديد لاحقا.

حسن أبو الروس

وكان كشف مصدر داخل مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن المطرب حسن أبو الروس سوف يخضع للتحقيق معه يوم الأحد الماضي داخل النقابة، وأن قرار إيقافه صدر لحين التحقيق معه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا يوم الأربعاء 17 نوفمبر، بإيقاف حسن أبو الروس ، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم امتثاله بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

تعليق هاني شاكر على إيقاف حسن أبو الروس

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان حسن أبو الروس تم إيقافه لأنه قام بغناء حفلتين ولم يدفع رسوم النقابة وقام بالغناء في حفل خاص ، مؤكدا أن مظهره العام لم يكن ملتزم ولم يتبع القواعد .

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة" الأولي المصرية " ، إن قواعد النقابة لم أضعها وهي ثابتة ولم تتغير ، مؤكدا أن النقابة تساند أي فن جديد مهذب ولا يحتوي على ألفاظ خارجة .

وأوضح هاني شاكر، أن ابنه وزوجته حضرا حفلة "ويجز" ، مؤكدا انه علي اتصال شخصي بـ"ويجز" وهو شاب مثقف ويعتبره ابنه، مؤكدا أن الأغاني يجب أن تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وألا يكون بها شيء خارج .

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من حسن أبو الروس دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه..