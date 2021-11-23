عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

صدى البلد

كشف الفنان حسن أبو الروس عن موعد  تحقيق نقابة الموسيقيين معه بعد أن تم تأجيل الموعد من أول أمس الأحد .

وقال حسن أبو الروس :" النقابة ستقوم بالتحقيق معي اليوم الثلاثاء ظهر اليوم ؛ حيث تم تأجيل الموعد بسبب الأحوال الجوية ".

 

تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس

قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس حيث كان من المقرر أن يقام الاحد الماضي بمقر نقابة الموسيقيين. 

 

وقال علاء عامر المستشار القانونى للنقابة فى تصريح خاص، أن مجلس النقابة قرر تأجيل التحقيق مع حسن أبو الروس بسبب ظروف الطقس الحالية حيث كان من المقرر أن يقام اليوم ولكن تم تأجيله وسيتم الإعلان عن موعد التحقيق الجديد لاحقا. 

 

حسن أبو الروس 

وكان كشف مصدر داخل مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن المطرب حسن أبو الروس سوف يخضع للتحقيق معه يوم الأحد الماضي  داخل النقابة، وأن قرار إيقافه صدر لحين التحقيق معه.

 

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا يوم الأربعاء 17 نوفمبر، بإيقاف حسن أبو الروس ، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم امتثاله بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

تعليق هاني شاكر على إيقاف حسن أبو الروس

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان حسن أبو الروس تم إيقافه لأنه قام بغناء حفلتين ولم يدفع رسوم النقابة وقام بالغناء في حفل خاص ، مؤكدا أن مظهره العام لم يكن ملتزم ولم يتبع القواعد .

 

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة" الأولي المصرية " ، إن قواعد النقابة لم أضعها وهي ثابتة ولم تتغير ، مؤكدا أن النقابة تساند أي فن جديد مهذب ولا يحتوي على ألفاظ خارجة .

 

وأوضح هاني شاكر، أن ابنه وزوجته حضرا حفلة "ويجز" ، مؤكدا انه علي اتصال شخصي بـ"ويجز" وهو شاب مثقف ويعتبره ابنه، مؤكدا أن الأغاني يجب أن تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وألا يكون بها شيء خارج .

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من  حسن أبو الروس دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه..

حسن أبو الروس الفنان حسن أبو الروس تحقيق نقابة الموسيقيين موعد تحقيق نقابة الموسيقيين النقابة ستقوم بالتحقيق معي اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

لهذا السبب .. تأجيل عرض الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم

سر سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا وتفاصيل جديدة حول حالتها الصحية

بقيت شبه أبوك.. محمد محمود عبد العزيز يكشف آخر كلمات سهير البابلي له

وزير الإعلام السعودي يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون

نصيب الأسد.. تعرف على جوائز مصر في المهرجان الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

فنانون يدخلون على خط الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر .. حلمى عبد الباقى: لا يعلمون من هو أمير الغناء .. وماندو العدل: بلاش كلام فارغ

أيمن بهجت قمر لـ نجيب ساويرس: هاني شاكر قامة كبيرة

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تصنف قادة في تنظيم داعش أفغانستان على قوائم الإرهاب

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل في الشارع بالبحيرة

سر لقاء الدوقة كاميلا بخيول شعبية في السيدة زينب.. مصورها الخاص يكشف التفاصيل

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ميليشيا الحوثي بصنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ