أحمد الغتوري: اتحاد البادل بدأ خطة للوصول لـ1000 ناشئ كخطوة للريادة العالمية| فيديو

أكد المهندس أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل “ تحت التأسيس ” أن اللعبة في طريقها للإشهار رسميا خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان هدف الاتحاد الريادة عالميا .

وقال أحمد الغتوري في تصريحات تليفزيونية لـ قناة الأهلي :بدأت خطتنا باكرا قبل إعلان تأسيس الاتحاد رسميا وذلك لـ انتشرت اللعبة مبكرا في مصر .



وأكمل : هدفنا وصول مصر لمرحلة الريادة في اللعبة عالميا وذلك عن طريق الاهتمام بقطاع الناشئين وتأسيس لاعبين محترفين صغيري السن للمنافسة في البطولات العالمية .



وأوضح : بالفعل شاركنا في مونديال الناشئين بالمكسيك وخطوة إيجابية للاتحاد ورسالة قوية لأولياء الأمور ان الرياضة ليست ترفيهه فقط وانما هناك تنافسية كبيرة .



وأردف رئيس اتحاد البادل : تم التواصل مع الاتحاد الدولي لعمل برنامج ناشئين علي مستوي مصر يسمي " الطريق لـ 1000 ناشئي " كما تم عمل برنامج لـتطوير المدربين حتي يتم اعتماد الاكاديميات من الاتحاد الدولي للعبة .

واختتم المهندس احمد الغتورى تصريحاته قائلا : مصر بها 120 ملعبا فقط ونسعي خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الملاعب لاستيعاب أكبر عدد من اللاعبين .

