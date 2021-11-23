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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الغتوري: اتحاد البادل بدأ خطة للوصول لـ1000 ناشئ كخطوة للريادة العالمية| فيديو

المهندس احمد الغتوري
المهندس احمد الغتوري رئيس اتحاد البادل

أكد المهندس أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل “ تحت التأسيس ” أن اللعبة في طريقها للإشهار رسميا خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان هدف الاتحاد الريادة عالميا .

وقال أحمد الغتوري في تصريحات تليفزيونية لـ قناة الأهلي :بدأت خطتنا باكرا قبل إعلان تأسيس الاتحاد رسميا وذلك لـ انتشرت اللعبة مبكرا في مصر .


وأكمل : هدفنا وصول مصر لمرحلة الريادة في اللعبة عالميا وذلك عن طريق الاهتمام بقطاع الناشئين وتأسيس لاعبين محترفين صغيري السن للمنافسة في البطولات العالمية . 


وأوضح : بالفعل شاركنا في مونديال الناشئين بالمكسيك وخطوة إيجابية للاتحاد ورسالة قوية لأولياء الأمور ان الرياضة ليست ترفيهه فقط وانما هناك تنافسية كبيرة .


وأردف رئيس اتحاد البادل : تم التواصل مع الاتحاد الدولي لعمل برنامج ناشئين علي مستوي مصر يسمي " الطريق لـ 1000 ناشئي " كما تم عمل برنامج لـتطوير المدربين حتي يتم اعتماد الاكاديميات من الاتحاد الدولي للعبة  .

واختتم المهندس احمد الغتورى تصريحاته قائلا : مصر بها 120 ملعبا فقط ونسعي خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الملاعب لاستيعاب أكبر عدد من اللاعبين .
 

أحمد الغتورى رئيس الاتحاد المصري للبادل اتحاد البادل البادل

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