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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ميليشيا الحوثي بصنعاء

ضربات التحالف العربي
ضربات التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمنية.

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أرقام مخيفة.. تحذير قوي من خطر انتشار المجاعة في اليمن

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خسائر فادحة للحوثي.. التحالف العربي ينفذ عمليات بـ مأرب والساحل الغربي

وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال التحالف العربي: "إن  العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".

فيما أعلن الجيش اليمني، أمس الإثنين، مقتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال الجيش اليمني، إن "مدفعية القوات المشتركة استهدفت مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".

التحالف العربي لدعم الشرعية ميليشيا الحوثى الجيش اليمني القانون الدولي صنعاء

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