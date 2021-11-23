السعودية تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ضباب ورياح وأتربة ..

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق المملكة ووسطها، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مناطق: القصيم، حائل، الشرقية، الرياض.

وأشار التقرير ، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.