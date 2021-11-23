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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 30 تلميذا من مصابى تسمم مدرسة بقنا

التلاميذ المصابين
التلاميذ المصابين بحالات إعياء بمدرسة سكر نجع حمادى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن 30 تلميذا خرجوا من مستشفي نجع حمادى العام ، بعد تلقيهم العلاج اللازم و استقرار حالتهم الصحية و جاري الاطمئنان علي باقي الحالات.

 

 

جاء ذلك على خلفية إصابة ٥٠ تلميذ  وتلميذه،صباح اليوم الثلاثاء بمدرسة شركة سكر نجع حمادى الابتدائية المشتركة، بحالة اشتباه تسمم، جرى علي أثرها نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى نجع حمادي العام .

 

بعد تسمم 50 تلميذا.. وقف صرف الوجبات المدرسية في قنا مؤقتا

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذ.. صور

 

و أشار محافظ قنا ، إلي أنه سوف يتم توجيه أقصى عقوبة على المتسبب، حال ثبوت عدم مطابقة الوجبة المدرسية للمواصفات القياسية المقررة.


و أوضح محافظ قنا ، بأن الحالة الصحية للطلاب المصابين مستقرة ومطمئنة للغاية، وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، وجاري تشخيص إصابتهم بحالة تسمم من عدمه.

 

وكان محافظ قنا قرر وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بمدارس قنا ، فى أول رد فعل على حالات التسمم ، لحين وصول نتائج تحليلها من المعامل المركزية بوزارة الصحة والتأكد من مدي سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ.


كما أشار محافظ قنا ، إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر ، نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة " الطب الوقائي " و التربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدرسة لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات و الاستهلاك الآدمي.

محافظ قنا قنا إعياء شديد تسمم تلميذ مستشفي نجع حمادى الصحة

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