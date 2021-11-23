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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 أعوام

ليبرمان: إيران قد
ليبرمان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 أعوام

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف ليبرمان، أن هذه الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.


 

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ويعد ليبرمان أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني، واصفا النظام في طهران بأنه ”في حالة تآكل“.

وقال بينيت: ”إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، فلن تكون إسرائيل طرفا فيه، ولن تلتزم به، وموقفها منه لم يتغير، وستحتفظ بحرية العمل ضد إيران“، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف أنه ”يجب أن تحافظ إسرائيل على حرية التحرك والعمل في أي وضع كان، وبأي ظرف سياسي، بغية التعامل مع الملف الإيراني“.

وتابع بينيت خلال المؤتمر الأمني السياسي لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا، أن ”نظام حكم الملالي في طهران ضعيف وفاسد، وفي حالة تآكل، ويحكم من خلال بث الرعب واستخدام القوة“.

يذكر أنه سيتم استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا في 29 من الشهر الجاري بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل المشتركة، في أعقاب انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2018.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية كشفت أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تنوي اقتراح اتفاق مؤقت على إيران خلال محادثات فيينا، وذلك لكسب مزيد من الوقت وتقييد أنشطة طهران النووية.

وحذر المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، في وقت سابق، من أن طهران ”تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر“.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أن طهران ”عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب“.

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