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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"حمدوك" يكشف ملامح الحكومة السودانية الجديدة وأهدافها

صدى البلد

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي، وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.

وقال إن الاتفاق السياسي، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يتمنى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو 2023.

كشف عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، عن أهداف اتفاق سياسي وقعه رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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وفي إخطار قدمه، الثلاثاء، لقيادات جهاز المخابرات العامة، أكد العطا أن الاتفاق السياسي الأخير يشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ويمهد لحوار وطني واسع يشمل كافة القوى السياسية بالبلاد للوصول إلى توافق سوداني لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأوضح العطا أن القرارات التصحيحية التي اتخذتها قيادة القوات المسلحة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت ضرورية لإصلاح مسار الانتقال، توجت بعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه.

وأضاف أن المنظومة الأمنية بالبلاد ستدعم حكومة حمدوك حتى العبور إلى بر الأمان وتحقيق أهداف الثورة.

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