غرامة وإيقاف .. نتيجة التحقيق مع حسن أبو الروس في نقابة الموسيقيين

انتهت منذ قليل جلسة التحقيق مع الممثل والمغني حسن أبو الروس في نقابة الموسيقيين التي دامت حوالي ساعة عقب وصوله متأخرا عن موعده.

وأقرت لجنة التحقيق برئاسة علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، بتغريم حسن أبو الروس 20 ألف جنيه، وإيقاف لمدة 15 يوما لمخالفته قوانين النقابة المعلن عنها سابقا.

حسن أبو الروس

وكان كشف مصدر داخل مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن المطرب حسن أبو الروس سوف يخضع للتحقيق معه يوم الأحد الماضي داخل النقابة، وأن قرار إيقافه صدر لحين التحقيق معه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا يوم الأربعاء 17 نوفمبر، بإيقاف حسن أبو الروس ، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم امتثاله بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

تعليق هاني شاكر على إيقاف حسن أبو الروس

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان حسن أبو الروس تم إيقافه لأنه قام بغناء حفلتين ولم يدفع رسوم النقابة وقام بالغناء في حفل خاص ، مؤكدا أن مظهره العام لم يكن ملتزم ولم يتبع القواعد .

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة" الأولي المصرية " ، إن قواعد النقابة لم أضعها وهي ثابتة ولم تتغير ، مؤكدا أن النقابة تساند أي فن جديد مهذب ولا يحتوي على ألفاظ خارجة .