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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقيين ألزمته بالغناء مع فرقة| التفاصيل الكاملة للتحقيق مع حسن أبو الروس

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

كشف منصور هندي - رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية - تفاصيل التحقيق مع المطرب حسن أبو الروس داخل مقر النقابة صباح اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر. 

 

وقال منصور هندي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري ، إن حسن أبو الروس حضر لمقر النقابة في موعده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأمتثل للتحقيق أمام اللجنة، التي جاءت نتائجها بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مع الإيقاف لمده 15 يوما بداية من تاريخ إصدار القرار الموقع في 23 نوفمبر. 

 

وأضاف منصور هندي أن نقابة المهن الموسيقية، ألزمت حسن أبو الروس بعدم الغناء بطريقة البلاي باك (باستخدام الفلاشة) مع الإلزام باصطحاب فرقة موسيقية في الحفلات التي سيحييها بعد العودة من الإيقاف. 

 

التحقيق مع حسن أبو الروس

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد قررت إيقاف حسن أبو الروس ، بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم امتثاله بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة، وحددت موعدا للتحقيق معه. 

وكان قد تم تحديد يوم الأحد 21 نوفمبر للتحقيق مع حسن أبو الروس في نقابة الموسيقيين، إلا أنه تم تأجيل الموعد لليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية. 

 

تعليق هاني شاكر على إيقاف حسن أبو الروس 

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قال إن الفنان حسن أبو الروس تم إيقافه لأنه قام بغناء حفلتين ولم يدفع رسوم النقابة وقام بالغناء في حفل خاص ، مؤكدا أن مظهره العام لم يكن ملتزم ولم يتبع القواعد .

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة" الأولي المصرية " ، إن  قواعد النقابة لم أضعها وهي ثابتة ولم تتغير ، مؤكدا أن النقابة تساند أي فن جديد مهذب ولا يحتوي على ألفاظ خارجة .

وأوضح هاني شاكر، أن ابنه وزوجته حضرا حفلة "ويجز" ، مؤكدا انه علي اتصال شخصي بـ"ويجز" وهو شاب مثقف ويعتبره ابنه، مؤكدا أن الأغاني يجب أن تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وألا يكون بها شيء خارج .

 

فلتت منى تتصدر يوتيوب:

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من  حسن أبو الروس دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه..

 وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربينى بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من  كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبو طالب. 

وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبو الروس لون غنائى أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

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