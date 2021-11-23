بشرى سارة.. تحرك عاجل من الصحة العالمية للقضاء على جائحة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن صفقة هي الأولى من نوعها لتعزيز إنتاج التكنولوجيا التي تكتشف الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا في محاولة لمساعدة البلدان على محاربة الوباء، والقضاء على جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، وأن التكنولوجيا المصلية التي تكتشف الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا سيتم توفيرها بدون حقوق ملكية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هذه الخطوة كانت ضرورية لتغيير مسار الوباء والظلم العالمي المدمر الذي سلط هذا الوباء الضوء عليه.



وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي إن الهدف من الترخيص هو تسهيل التصنيع والتسويق السريع للاختبار المصلي لـ يروس كورونا الخاص بـ CSIC في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن العرض للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سيظل ساريًا.

والصفقة العالمية المتفق عليها مع المجلس القومي للبحوث الإسباني (CSIC)، ستقدم الاختبار كمنفعة عامة في جميع أنحاء العالم بموجب تصريح اختبار موقع من قبل هيئة براءات اختراع الأدوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (MPP).

وقالت هيئة الصحة الدولية إن التكنولوجيا يمكن أن تستخدمها الدول للمساعدة في اكتشاف فيروس كورونا حتى في المناطق الفقيرة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أدت جائحة فيروس كورونا إلى أكثر من 256 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 5.1 مليون حالة وفاة.

كما تم توزيع أكثر من 7.4 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا حول العالم حتى الآن.