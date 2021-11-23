فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة مروان محسن وجنش

كشف عبدالظاهر السقا ، المدير الرياضي بنادي فيوتشر إف سي ، تفاصيل إصابة جنش، حارس مرمى فريق نادي فيوتشر ومروان محسن مهاجم الفريق.

وأكد عبدالظاهر السقا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" "طبيب الفريق محمود الشحات يفحص جنش حاليًا وإن شاء الله نطمن عليه".

وعن إصابة مروان محسن قال عبد الظاهر السقا أن مروان محسن تعرض لكسر وخضع لعملية جراحية.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي على منافسه فيوتشر بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جرت بينهما في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

وأنهى الفريق البترولي أحداث الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، سجله جون إيبوكا في الدقيقة 22 من زمن المباراة من ضربة جزاء، حيث سدد النيجيري الكرة في الزاوية اليمنى لشباك الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة الـ55، تمكن فيوتشر من إدراك التعادل عن طريق أيمن الصفاقسي، بعدما استغل اللاعب تمريرة أرضية من محمد فاروق داخل منطقة الجزاء، ليحولها المهاجم التونسي داخل شباك إنبي الخالية من الحارس محمد جاد، قبل أن يتم التأكد من عدم وجود تسلل بتقنية الفيديو.

وتعرض مروان محسن مهاجم الفريق لإصابة خطيرة بكسر في الكاحل خلال المباراة وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، للخضوع لمزيد لفحوصات طبية، وكان اللاعب تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ87، حصل جون إيبوكا على ركلة جزاء إثر تدخل في الهواء من محمد عبدالمنعم مدافع فيوتشر، قبل أن يتوقف اللعب لدقائق معدود من أجل معالجة محمود جنش حارس الفريق.

الفوز رفع رصيد انبي إلى النقطة 7 فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 7 نقاط أيضا فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري .