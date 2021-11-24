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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من إسرائيل على قرار أستراليا بحظر حزب الله وتصنيفه إرهابيا

أول رد من إسرائيل
أول رد من إسرائيل علي قرار أستراليا بحظر حزب الله

أشادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بقرار أستراليا، حظر حزب الله اللبناني، واعتباره إرهابيا، داعية دول العالم لاتخاذ نفس الخطوة.

الإشادة الإسرائيلية جاءت على لسان وزير الخارجية يائير لابيد، الذي شكر حكومة أستراليا على قرارها، اعتبار حزب الله بجميع أجنحته "منظمة إرهابية".

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وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلّح لتشمل ذراعه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وفي تغريدة طالعتها "العين الإخبارية" على حسابه في "تويتر"، أكد لابيد أن "أستراليا صديق مقرب لإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب العالمي".


الوزير الإسرائيلي شدد أيضا على أن وزارته تقود بـ"التعاون الوثيق مع المجتمع الأمني ​​الإسرائيلي، حملة دولية لإعلان حزب الله منظمة إرهابية".

ونوّه لابيد بأن "القرار الأسترالي ينضم إلى قرارات مماثلة وهامة اتخذتها 17 دولة أخرى في العامين الماضيين، والتي أدركت أنه لا توجد أجنحة منفصلة لمنظمة إرهابية"، في إشارة إلى حظر بعض الدول للجناح العسكري فقط.

وأوضح في ذات الصدد قائلا: "ينطبق الشيء نفسه على منظمة حزب الله الإرهابية، فهي جسد واحد، وأي فصل بين أجنحتها يكون مصطنعا"، داعيا في نفس الوقت الدول الأخرى لأن تحذو حذو أستراليا.

وفي هذا الصدد، قال "أدعو الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الضغط على حزب الله، وتجريم أنشطته، والاعتراف بالمنظمة بجميع أذرعها كمنظمة إرهابية".

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