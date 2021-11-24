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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٦ حلقات فقط .. سوسن بدر تكشف تفاصيل مسلسل البحث عن علا

صدى البلد

احتفلت الفنانة سوسن بدر بعودة شخصية علا عبد الصبور الي منصات التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية انستجرام.


ونشرت سوسن بدر صور لها من خلال حسابه الشخصي وعلقت علي الصور قائله :" 
sawsanbadrofficial بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية "البحث عن علا". حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.

يصحب علا عبد الصبور في رحلتها من أجل "البحث عن علا" الفنانة القديرة سوسن بدر في دور سهير أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام، كما ينضم إليهم ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي. فهل تتمكّن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة ومحاولاتها للخوض في مغامرات جديدة في حياتها؟ ".

وتعد هند صبري واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.

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