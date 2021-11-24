165 مليون جنيه.. ضخ مشروعات خدمية وتنموية بقرية الروضة في شمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجمالي المبالغ التي تم ضخها في قرية الروضة بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء بلغ نحو 165 مليون جنيها.

تشمل المبالغ صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث مسجد الروضة المأساوي نوفمبر ٢٠١٧ م، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية لخدمة أهالي قرية الروضة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية قدمت 65 مليون جنيها من وزارة التضامن الاجتماعي ، 81 مليون و200 ألف جنيها من وزارة الإسكان ، و16.5 مليون جنيها من وزارة الأوقاف ، ومليوني جنيها من الأزهر الشريف .

إعادة تأهيل

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى انه تم تنفيذ مشروعات تنموية فى قرية الروضة شملت إعادة تأهيل المنازل ، إنشاء محطة مياه ومحطة رافع مياه بالقرية ، مركز شباب ، مزرعة سمكية تشمل أحواض لتربية الأسماك وآبار لتجميع المياه ، وإقامة مشروع متكامل لتصنيع الملح بما يحقق توفير فرص عمل متعددة لأهالي القرية .

