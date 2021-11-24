مصرع العشرات.. التحالف العربي يعلن تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب

لتحالف العربي يعلن تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف إنه عمليات الاستهداف تمكنت من تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، أن هجوم الحوثي المستمر على مأرب تسبب في تداعيات متوالية في جميع أنحاء البلاد.

وشدد جروندبرج على أن الهجوم على مأرب يقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أحبطت هجوماً حوثياً على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية أفشلوا الهجوم الذي استمر لـ 11 ساعة متواصلة.

ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها إلى حتفهم في مواجهة هي الأعنف.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي ذنه وأم ريش.