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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعاني.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الأعلى لاحتواء فيروس كورونا

ماكرون
ماكرون

يعقد مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا، اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، للنظر في الإجراءات الواجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، من المتوقع ان يتم اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها تعميم الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، العمل عن بعد، وإجراءات تقييدية لغير المطعمين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن "6 ملايين فرنسي لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا" .

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وسيشارك رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عن بعد في هذا الاجتماع المخصص لمستجدات الوباء في البلاد.

ومن الممكن لمجلس الدفاع أيضا أن يقرر جعل الكمامات إلزامية مرة أخرى في أماكن معينة، بما في ذلك المسارح.

وكانت فرنسا قد أعلنت أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة "فجائية"، مشيرة إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80%.

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