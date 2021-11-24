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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الملحق الثقافى السعودى في القاهرة يشيد بدور جامعة طنطا الأكاديمى

الملحق الثقافى السعودى
الملحق الثقافى السعودى يستقبل رئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح، الملحق الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا فى إطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ مبادرة تعلم في مصر واهتمام الجامعة باستقبال  الجامعة للطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية  لما بين الدولتين من علاقات وطيدة وتاريخية. 

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وقدم رئيس جامعة طنطا  خلال اللقاء عرضا عن إمكانيات جامعة طنطا ومكانتها الريادية وعرض تعريفى عن الخدمات المتميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحا أنه تمت رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير إقامة متميزة بالمدن الجامعية وإتاحة برامج متميزة فى أحدث العلوم  والتخصصات، وكذلك خدمات الشباك الواحد.  
وأشاد الملحق الثقافى السعودى بدور جامعة طنطا الأكاديمى التى أصبحت منارة التعليم والمعرفة  بالدلتا، كما أشاد بالخدمات التى تقدمها للطلاب السعوديين الوافدين. 

وأثنى على التطوير الذى شهدته وحدة التعاون الدولي بالجامعة بعد تطويرها  لخدمة الطلاب الوافدين.

وأشاد رئيس جامعة طنطا أيضا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين.

فى ختام اللقاء، قدم الدكتور محمود زكى درع الجامعة إلى “الفريح” الذى بادله تسليم درع السفارة السعودية بالقاهرة.

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