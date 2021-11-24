تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وإطلاق اسم شهيد في كفر الشيخ.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم شمس الدين على مدرسة شنو الابتدائية الجديدة مركز ومدينة كفر الشيخ، وإطلاق اسمي متبرعين على مدرستي 60 الخاشعة بناحية مركز الحامول، ومدرسة تعليم أساسي الوحدة المحلية لقرية البنا بمركز الحامول لتبرعه بالأرض الصادر لها قرار تخصيص مدرسة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة على قرار تخصيص للوزارات المعنية لاستخدامها، في مشروعات تنمية مجتمعية وسكنية ومرافق لـ 28 قطعة صدر بهم قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستخدامهم لإقامة مشروعات بالمحافظة .



ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 6 أفدنة و 12 سهماً، لصالح شركة سوكو "السويس للزيت" للبدء في اعمال حفر البئر الاستكشافي بحوض الهيشة زمام جمعية لاصيفر مركز دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 8 قراريط الواقعة بحوض السواقي زمام جمعية دقميرة الزراعية بمركز كفر الشيخ "تبرع" لإقامة مركز شباب عليها.



ووجه محافظ كفر الشيخ باستغلال الرواكد من أخشاب وحديد وغيرهما بمجالس المدن والوحدات القروية والمخازن ، تصميم مقاعد وألعاب أطفال من خلال التعليم الفني، وسرعة إزالة الوصلات العشوائية بالقرى والمدن، وتبديلها بوصلات آمنة حفاظا على صحة المواطنين.

FB_IMG_1637769143274

FB_IMG_1637769153340

FB_IMG_1637769157008