منير عتيبة يكشف عن الأعمال المقبولة بسلسلة "كتابات جديدة" لعام 2022

أعلن الأديب منير عتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة العامة للكتاب، ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، عن أسماء المبدعات والمبدعين الذين تم قبول أعمالهم للنشر بالسلسلة بداية من يناير2022م.

شفافية الأعمال

وجاءت القائمة طبقا لترتيب النشر كالتالي: إسراء سيف (عقرب لم يكتمل) أمنية نجيب (الحلم الأرجواني) عماد عبد الحكيم (مش لاعب) فاطمة وصفي (جريمة في بُعد آخر)- إسماعيل وهدان (أحلام الأزل)- هناء الوصيف (مع سبق الإنذار والتوعد)- عمر أحمد سليمان (البوسطجي2)- مارينا سامح (سيروجا)- حاتم ممدوح (رائحة كريهة تسبب القتل)- محمد رفاعي (بكاء عملة معدنية)- يحيي خليفة (بطل من مجاز)- مصطفى السباعي (فرح نادية)- عصام سامي ناجي (سأترك للصحراء قافلتي)- ندى يسري (بعد النهاية)- فريد عبد العظيم (غرفة لا تتسع لشخصين).

وأشار عتيبة إلى أن الأعمال التي قُدمت للسلسلة في هذه الدورة بلغت 24 عملا تم قبول 15 عملا منها تشمل 7 مجموعات قصصية، و3 دواوين شعر عامية، و3 روايات، وديواني شعر فصحى.

وقدم عتيبة الشكر لكل من تقدم بعمله للنشر بالسلسلة متمنيًا للجميع مزيدًا من الإبداع المتميز، كما قدم الشكر لكل المبدعين والنقاد الذين قاموا بفحص الأعمال المقدمة بشفافية ودقة ونزاهة محمودة، ولأسرة تحرير السلسلة ممثلة في مدير التحرير الشاعر أحمد توفيق، وسكرتير التحرير الناقد د.إكرامي فتحي، ومصممة الأغلفة د.إيمان صلاح، والمخرج الفني للسلسلة محمد محمود. وللهيئة المصرية العامة للكتاب ممثلة في رئيسها د.هيثم الحاج علي.