ضبط تشكيل عصابى تخصص في تصنيع مخدر الشابو بقنا

تمكنت أجهزة الأمن في قنا ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في صناعة مخدر الشابو ، بينهم كيميائى و مهندس، وذلك بعد فترة من المتابعة والمراقبة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا، يفيد ضبط مصطفى.ر ٣٥ عاماً مهندس، أحمد. س ٢٨ عاما، ممدوح.ا. ٣١ عاما، مقيمون بقنا ، و محمد.ت ٢٣ عاما، كيميائي ، مقيم بالقاهره، و بحوزتهم كمية من مخدر الشابو ، و أدوات تصنيع المخدر.

جرى ضبط المتهمين ومداهمة مقر تواجدهم بعد فترة من المتابعة والمراقبة، وعثر خلال المداهمة على ٢٠ جرام شابو، و١٠ جرامات حشيش، و٥ سخانات، و١٦ لوح صاج، وكشاف إضاءة، وميزان حساس، وكحول ايثيلي، و ٧٣ قرص مخدر، و٣٠ أداة تصنيع ، و ٢ خلاط.

تبين من التحريات الأولية، أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى فيما بينهم لصناعة الشابو المخدر، و جرى استهدافهم بعد تقنين الإجراءات القانونية.

وجرى التحفظ على المضبوطات و المتهمين و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.