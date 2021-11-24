بـ10 مليارات دولار.. الإمارات تؤسس صندوقا لدعم الاستثمارات في تركيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن هذا الاعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت بين محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

ووصل محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من أردوغان.

واستقبل الرئيس التركي ولي عهد أبوظبي في قصر الرئاسة بأنقرة.