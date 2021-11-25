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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة ودعاء من مشجع ليفربول لمحمد صلاح خلال مباراة ليفربول .. صورة

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه أحد مشجعي ليفربول رسالة خاصة لـ محمد صلاح نجمنا المصري  المحترف ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الإنجليزي، خلال مواجهة الريدز وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

ورفع أحد الجماهير في مدرجات ملعب آنفيلد لافته باللغة العربية قال فيها:” محمد صلاح من فضلك أريد قميصك الله يوفقك في الدنيا والآخرة”.

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

الشوط الأول لم يشهد أهداف، لكن ساديو ماني سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 37، تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض بيبي مدافع بورتو للإصابة في الدقيقة 25، ليتم استبداله من قبل مدرب الفريق البرتغالي.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني تياجو ألكانتارا في الدقيقة 52 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح التقدم لفريقه.

وجاء الهدف الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة جوردان هندرسون، ليؤكد انتصار فريقه.

وقام كلوب باستبدال صلاح بفابينيو في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني.

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ليفربول محمد صلاح بورتو دوري ابطال أوروبا ساديو ماني

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