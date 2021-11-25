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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا تميز البنك العربي في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في مصر

صدى البلد

منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance)، ومقرها نيويورك، البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في مصر للعام 2021، حيث تم اختيار البنك من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

ويجسد هذا التقدير المرموق قدرة البنك الريادية على تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية لتواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، كما يعكس مرونة وشمولية نموذج عمله المصرفي فيما يتعلق بالتحول الرقمي حيث يتجلى ذلك من خلال التزامه بتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للأفراد.

ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو فى أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع فى المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، وكذلك الخدمات المتنوعة التي يقدّمها كلّ من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والتي صممّت خصيصاً لذلك.

وفي تعليقه على هذا التقدير، قال أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع مصر فى البنك العربي – مصر: "إننا فخورون بهذا التكريم الذي يجسد ريادة البنك العربي من خلال توظيفه لأحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية ووضعها في متناول عملائه." 

وأضاف: "إن حصولنا على هذه الجائزة المميزة يأتي تأكيداً على الأداء المؤسسي القوي للبنك ويشكل دافعاً لنواصل العمل من خلال كوادرنا المتخصصة على تقديم حلول مصرفية شاملة لعملائنا تتجاوب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021، وللعام السادس على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance).

يُذكر أنّ البنك العربي بدأ نشاطه في مصر في العام 1944 ولديه حالياً 44 فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. 

ويمتلك البنك العربي واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً، والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر خمس قارات.

 

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