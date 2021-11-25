اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة|عقوبة التحرش وهتك العرض أبرز قوانين لمناصرة النساء

يعد العنف ضد المرأة، واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتدميرا في عالمنا اليوم، بسبب تمكن المتهمين والمعنفين للمرأة من الإفلات بسهولة من العقاب، أيضا سكوت المرأة نفسها عن المطالبة بحقها، لما قد تتصف به من الوصمة الاجتماعية.

حقوق الإنسان

تتعرض النساء حول العالم لأنواع من العنف، تختلف باختلاف الشعوب، ولكن الثابت الوحيد أن تبقى المرأة الجانب الضعيف في كل القصص المنتشرة، ولعل أبرز صور العنف، هي المعاملة السيئة، لذلك يحتفل العالم يوم 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر الاحتفالات حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" أهم وأبرز القوانين والأحكام للعنف ضد المرأة خلال السطور التالية.

القوانين

تعديل قانون العقوبات ويشمل مادة تقضي بتجريم التحرش الجنسي عام 2016.

تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية

إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017

إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما يغطي الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك خصوصية عبر الانترنت.

تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية المسجونة الحامل معاملة طبّية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم.

تعديل عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

أشكال العنف

ويظهر العنف بشكل عام فى أشكال جسدية ونفسية وتشمل:

الضرب والإساءة النفسية وقتل النساء.

الاتجار بالبشر.

عمليات الختان والتأثير على نفسية الفتيات.

زواج الأطفال والقاصرات.

الأمم المتحدة

وتم الذكر أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، ويترتب على هذا العنف، معاناة المرأة، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، كما أنه يتم تهديدها بالقسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك فى حياتها العامة أو الخاصة.