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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المصل واللقاح توجه رسالة خاصة للسيدات الحوامل بشأن كورونا

صدى البلد

أكد أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على أن منظمة الصحة العالمية أجازت التنوع في اللقاحات، متابعا: لا يشترط أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين السابقتين، ولكن بشرط مرور 6 أشهر.

 

وأضاف "أمجد الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأجسام المضادة تقل تدريجيا داخل الجهاز المناعين، مسترسلا: سنحصل على جرعات تنشيطية سنوية من لقاح كورونا، وذلك لتقوية الجهاز المناعي ضد الفيروس.

 

وأردف: العالم سيظل داخل دائرة من التحورات واللقاحات حتى القضاء على فيروس كورونا وتحوراته، متابعا: هناك العديد من التحورات ولكن حتى الآن لم يثبت وجودها وانتشارها الفعلي.

 

وأشار إلى أن متحور دلتا هو المتحور الأشرس عالميا حتى الآن، وما ينشر من تحورات مازالت تحت الدراسة ولا يمكن تعميمهم.

 

ونصح الأمهات الحوامل ضرورة الابتعاد عن التجمعات والتردد على العيادات للضرورة وذلك منعا لإصابة الأم وتدهور حالتها، متابعا: المرأة الحامل تصنف من ضمن فئات الامراض المناعية الضعيفة.

 

المصل واللقاح منظمة الصحة العالمية أمجد الحداد لقاح كورونا كورونا اخبار التوك شو

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