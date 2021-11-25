اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة | معلومات عن الوحدة المجمعة لحمايتها

يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف، ويبدأ من هذا اليوم 16 يومًا من النشاط يجب أن تُختتم في 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ومن المعتاد أن يكون هناك العديد من الفعاليات التى تشارك فيها مصر وينظمها المجلس القومي للمرأة والذى يلون فى هذه الأيام باللون البرتقالي للتذكير بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تتبع مجلس الوزراء.

معلومات عن الوحدة المجمعة لحماية المرأة:

1_مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المشرف العام.

2_ تهدف إلى التنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأى شكل من أشكال العنف، ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن.

3_هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

4_التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

5_ تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

6_يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

7_يعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.



