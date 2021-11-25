كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظم الملتقى التوظيفي الـ 22 لها

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 29 و 30 نوفمبر الجاري، و ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ويدير الملتقى أ.د. ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

يفتتح فعاليات الملتقى أ.د. محمود السعيد عميد الكلية، في حضور اللواء حامد الهميمي رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الجهات والمؤسسات والبنوك المشاركة في الملتقى.

ينعقد الملتقى في دورته الحالية بمشاركة أكثر من 35 جهة ومؤسسة و شركة وبنك ووزارات وهيئات، ويهدف لتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية، حيث يأتي في إطار توجه الكلية والتوجه العام للدولة نحو دعم شباب الخريجين بتوفير وظائف لائقة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وكذلك المساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم لاستكمال مسارهم المهني مستقبلاً وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة (رؤية مصر 2030) والحد من مشكلة البطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وقيادة المستقبل ونشر ثقافة العمل.

ويمثل ملتقى توظيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نافذة للطلاب والخريجين للتعرف على احتياجات سوق العمل من المهارات والقدرات المختلفة ويعد فرصة للطلاب والخريجين لتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية من خلال برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الجهات المشاركة في الملتقى.