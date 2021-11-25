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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أتطهر من الحيض ولدي جرح في الثدي لا يمكن اقتراب الماء منه؟

كيف أتطهر من الحيض
كيف أتطهر من الحيض ولدي جرح في الثدي لا يمكن اقتراب الماء من

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا تقول صاحبته: “قمت بعملية في الثدي وهناك جرح عميق لا يمكن اقتراب الماء منه فكيف أتطهر من الحيض؟”.

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: “نفتي بما عليه المالكية في هذه الحالة والتطهر يكون بالتيمم، فتأتين بحصاة أو حجر، وتضربين عليه مرتين وتمسحين مرة على الوجه ومرة على اليد فقط وانتهى الأمر، وهذا مناسب للعصر الذي نحن فيه”.

 كيفية التيمم في المنزل  

تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالا يقول: “هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتيمموا بها؟”.

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وأجاب شوقي علام في فتوى له، أنه يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.

 

هل يجوز التيمم بالرخام أو الحجارة؟

قالت دار الإفتاء إنه أجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهر له غبار، لذا لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك، كما يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.  

 

طريقة التيمم 

 أولاً: النيّة والتسمية. 

ثانياً: يضربَ المتيممُ بيديه على الأرض ضربة واحدً فقط، ثم ينفخ عليهما لينفخ ما علق بهما من الأرض.

ثالثاً: ثم يمسح وجهه بكلتَي يديه، ويمسح يده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.

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